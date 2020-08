Segunda ola de coronavirus: Europa opta por las restricciones focalizadas

“Serán multados tantas veces lo hagan, hasta que entiendan que la epidemia no ha pasado. Aquí no habrá reuniones ni de 25, ni de 15 personas”, aclaró.

“Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial (…), quisiéramos volver a clases presenciales pero no es posible ni prudente”, explicó el ministro, según reportó la agencia de noticias Sputnik.

En tanto, varios países en América Latina y Estados de Estados Unidos, en donde las reaperturas ya habían comenzado, anunciaron nuevas medidas restrictivas, algunas de largo plazo, en una muestra de que los brotes de coronavirus aún no están controlados y posiblemente no lo estén por muchos meses más.

You May Also Like