Senador del oficialismo dijo que traslado “fue el mecanismo del macrismo” para nombrar “jueces afines”

“Lo que decidimos ayer en la comisión de Acuerdos es rechazar los pliegos de estos tres jueces porque no concurrieron, están mostrando su desprecio con la Constitución, su desprecio a los senadores. Y los otros siete los vamos a seguir analizando. El Senado resolverá en sesión y, si se aprueba el rechazo, se remitirán las actuaciones al Ejecutivo para que los jueces vuelvan a su juzgado original, no es que se los destituye”, subrayó Parrilli.

You May Also Like