Senadores opositores piden declarar a la educación como “servicio público esencial”

Mientras se discute en el país por la reapertura de las escuelas, senadores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para declarar a la educación como servicio público esencial para todo el ciclo de escolaridad obligatoria.

Pablo Blanco, legislador radical, fue quien encabezó el proyecto presentado este viernes y fue acompañado por Humberto Schiavoni, jefe del bloque PRO. Además contó con el apoyo de otros senadores del interbloque: Laura Rodríguez Machado, Mario Fiad, Pamela Verasay, Pedro Braillard Poccard, Víctor Zimmermann, Claudio Poggi, Oscar Castillo, Silvia Elías de Pérez, Juan Carlos Marino, María Belén Tapia, Stella Maris Olalla y Silvia del Rosario Giacoppo.

“Se fueron flexibilizando actividades de toda índole, y no siempre se avanzó en un sentido económico: muchas veces primó la rentabilidad política. Para esta presidencia no es relevante la educación. Sí la actividad de los casinos; no los docentes. Es esencial la televisión por cable, no la educación”, expresó Blanco.

A su vez, el legislador agrega: “Resulta intolerable ver cómo ciertos representantes sindicales amenazan al gobierno y a todos los argentinos con que ‘no están dadas las condiciones’ para el regreso a la presencialidad escolar mientras las playas están colmadas de gente disfrutando de sus merecidas vacaciones, los casinos están abiertos y se han fogoneado actos masivos a conveniencia del oficialismo”.

Según expresa el proyecto de ley, es “responsabilidad indelegable del Estado garantizar la educación, y así lo ha asumido desde la Constitución original, su reforma y la incorporación de diversos Tratados Internacionales que adquirieron jerarquía constitucional”.

Comentarios

comentarios