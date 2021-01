Separación confirmada de Barby Franco y Fernando Burlando

“La posición de Barby esta en el otro extremo, de una exposición mayor y él siente que ella lo arrastra a algo que él no pretende. Él no quiere, entonces es ahí en donde empieza el chispazo”, concluyó Lussich. (Diario Show)

Por su parte, Adrián Pallares realizó un análisis sobre esta nueva faceta del abogado y cómo habría afectado la relación: “Con este bajo perfil que él empezó a cultivar se lo sugirió a Barby, y ella…obviamente tiene su carrera, es una mujer de los medios, y Franco le dijo: ‘Mira, vos no me podes pedir eso…”.

