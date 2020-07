Sergio Berni: “Mauricio Macri es un expresidente que no hizo nada de lo que prometió”

“Sus palabras están más devaluadas que la de una moneda de diez centavos. Es un expresidente que durante su mandato no hizo nada de lo que prometió hacer e hizo todo lo que dijo que no iba a hacer”, respondió Berni durante una recorrida que realizó durante La Matanza. Y añadió: “La conducta de Macri ya la juzgó el pueblo en las últimas elecciones”.

You May Also Like