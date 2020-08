“Si después les falta una cama, va a ser por culpa de ellos”: Estela de Carlotto, sobre el 17A

“Pedimos por favor que el esfuerzo colectivo que hacemos todos no corra riesgo por la necesidad de un subgrupo de expresarse. Las expresiones populares deben hacerse dentro del contexto en el que estamos viviendo, y necesitamos que todo el mundo tome las medidas y precauciones para que esto no aumente”, expresó.

“Es tan profunda su ignorancia o maldad que todo les parece mal. Tienen miedo a la Justicia verdadera, plena, que no se vende. Esta marcha es un desafío ridículo en medio de la pandemia. Yo no salgo desde el 13 de marzo y estos irresponsables hacen una marcha donde el contagio es seguro”, dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo en declaraciones radiales.

You May Also Like