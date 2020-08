“Si hablamos de impunidad, Mauricio Macri es el número uno”

Parrilli también rechazó el “discurso opositor donde dicen por ejemplo que no hay recursos o que se va a sacar este año, y es mentira” y “dicen también que no hay oportunidad, alegan que no se los escucha, y se los está escuchando”.

Además puntualizó la importancia de que las modificaciones judiciales permitan a un juez “denunciar en el Consejo de la Magistratura, no solo presiones del Ejecutivo sino también de los medio” e insistió en que el “número de la composición de integrantes de la Corte Suprema no está en discusión”.

You May Also Like