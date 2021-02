Si se cumplen protocolos el 1 de marzo “está garantizado” comienzo de clases presenciales, dijo Baradel

El secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Roberto Baradel, afirmó hoy que el 1° de marzo “está garantizado” el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires “en la medida en que se cumplan los protocolos adecuados y no haya alta circulación del coronavirus, para no exponer ni a los chicos ni a los docentes”.

You May Also Like