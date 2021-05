Siete imputados en la causa por la muerte de Diego Maradona

“Yo tenía una buena relación y soy neurocirujano. Jamás me adjudiqué un rol de cardiólogo o clínico. En plena pandemia yo lo llevé dos veces a hacerse chequeos generales. El paciente en vida no aqueja ningún síntoma y el análisis de la pericia médica oficial está llena de sesgos, esa es mi opinión”, enfatizó. (Primicias ya)

Sobre la exposición social, comentó: “Me cuido y trato de no exponerme. Los días de más revuelo mediático gritaron algunos autos que pasaron por la puerta de mi casa. Mis abogados siempre dicen que no hay que hablar para respetar el proceso y la investigación. Creo que hay que respetar la memoria de Diego”.

Y apuntó sobre los polémicos audios que se conocieron en público: “Mi celular se lo llevaron, lo poco que puedo escuchar es lo que me avergüenzo, lo que muestran en la televisión. De lo que tanto se me critica y lo que quieren mostrar”.

