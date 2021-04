Sigue la guerra entre Yanina Latorre y los periodistas uruguayos

Todo comenzó después de que en el programa uruguayo Los mismos locos dijeran que Mónica Gonzaga, quien vivió un escándalo en el país vecino luego de que su hijo organizara una fiesta clandestina, había “sido olvidada por el público” y que “vivía mamada”.

Tras escuchar estas palabras, Yanina salió en defensa de la exvedette argentina cuestionando cierto ensañamiento que tuvieron con Gonzaga. “Los uruguayos viven a costa nuestra, no tienen farándula. Viven pendientes de nosotros“, disparó sin filtros la panelista.

A una semana de esta escándalo, la integrante de LAM contó que la llamaron del programa y la sacaron al aire sin avisarle antes. Obviamente, a Yanina esto no le cayó para nada bien y aseguró que eran “poco profesionales” y “maleducados”.

“Yo nunca, en ningún momento, defendí a Mónica Gonzaga desde el punto de vista de la fiesta. La primera detractora que hubo en este programa hablando mal de la fiesta, de la multa y del chico, fui yo. Lo que a mi me jode de los periodistas uruguayos es que deforman lo que una dice. Al igual que con Mónica Gonzaga, conmigo hacen lo mismo, como no les gusta algo que yo dije, me tratan de cornuda, de chupame la p… y me amenazan con dar mi teléfono al aire. Eso no se hace“, explicó enojada.

Finalmente, harta de que hablen de ella, Yanina disparó esta mañana: “Hacen informes de 20 minutos, una hora… (hablando de mí). Encima, este señor pelado, barbudo (el conductor del programa), sigue mintiendo“.

Fuente: Revista Pronto

