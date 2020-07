Silvia Martínez Cassina fue desplazada de la conducción del noticiero de Canal 13

El primer día de julio, Silvia posteó: “Desplazan y acallan voces. Afuera, eltrece firma acuerdos de equidad en los medios. Adentro, la realidad es ésta. Después de 23 años compartiendo conducción todos los mediodías, me da vergüenza ajena. No soy la única”. Estas palabras acompañadas de una página entera en el Diario Clarín que promocionaba distintos ciclos de la emisora, que tenía únicamente caras de hombres.

