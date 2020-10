Silvia Süller es acusada de estafar a la dueña de una rotisería

Silvia Süller fue acusada por una mujer de Mendoza por haberle cobrado por una promoción de su local de comida que nunca cumplió. La mediática admitió la culpa y aseguró que ella hace lo que quiere porque “Soy Silvia Süller”.

En diálogo con el ciclo conducido por Nacho Goano y Celeste Muriega en Crónica HD, “Crónica Central”, una mujer llamada Soledad contó que le hizo una transferencia por 5 mil pesos a Silvia Süller para que grabara un mensaje promocionando su rotisería de nombre Pancho Juárez, en Mendoza, en las redes sociales y no sólo no cumplió con lo prometido, sino que la bloqueó de WhatsApp tras recibir el dinero.

“Gracias Sole, gracias por tus palabras, que linda, vas a ver qué bien va a quedar, cómo les va a gustar. Soy Silvia Süller, confiá en mí“, se la escucha a Silvia decirle a Soledad en un audio de WhatsApp antes de que le pagaran.

Soledad, de 29 años de edad, explicó que contactó a Silvia a través de un mail que la mediática tiene en su cuenta de Instagram. Tras enviarle la misiva 2.0, la ex de Silvio Soldán le pasó su número de celular. Allí, una vez que entraron en contacto, comenzó la negociación. “Me dijo cuánto era la suma y que le depositara el dinero. Se lo depositamos y ahí empezó a darnos vueltas con que (el video) me lo iba a hacer un día, después otro, y nunca llegó“, indicó la joven, quien le hizo el depósito el 2 de septiembre pasado.

El ida y vuelta llegó hasta principios de octubre. Luego de varios chats y audios donde Silvia se disculpaba por la “tardanza”, terminó bloqueando a la dueña de la rotisería “de Instagram, de WhatsApp y los dos teléfonos que tenía nuestros”, dijo, y especificó: “La plata se correspondía a que ella se iba a grabarse haciendo un mini video (de 15 segundos) recomendando nuestro local, no más que eso. Ella iba a poner en sus historias para que la gente nos siga más. Era un mini video para las redes sociales“.

Sin embargo, Soledad no sería la única damnificada. La mujer reveló que tras ser bloqueada con su cuenta, se abrió una nueva bajo el nombre de su pareja porque sabía que Silvia iba a hacer un vivo con un periodista de Paraguay. En ese momento, Soledad se mete en la transmisión y le comenta por qué no hablaba “de lo que había hecho en Mendoza” y por qué no daba la cara. Al ver sus comentarios, otros usuarios empezaron a contar sus propias experiencias con la exvedette, a quienes también los habría estafado.

Sobre por qué no denunció a Süller, Soledad dijo que ellos no buscaban plata sino “que se sepa” para que no le suceda lo mismo a otras personas que obran de buena fe.

En medio de la nota con Soledad, uno de los panelistas del programa iba informando los mensajes que llegaban con similares situaciones. “Acá en Córdoba dejó un tendal“, contaron a través de mensajes enviados al número de WhatsApp del ciclo.

“Le pedí un saludo grabado para un cumple, le pagué 1.500 pesos y cuando le mando el comprobante me dijo que eran 2 mil, y que me apure a poner los 500 que faltaban. No me respondió nunca más“, leyó el periodista.

Fuente: Exitoina

