Simplifican requisitos de acceso a dólares para no afectar la importación productiva

Además, se decidió dejar afuera del concepto de Formación de Activos Externos líquidos un saldo de libre disponibilidad por US$ 100.000, así como los fondos de reserva o de garantía por endeudamiento u operaciones en el exterior que no pudieran ser liquidados.

Por este motivo, el Banco Central decidió elevar de US$ 250.000 a US$ 1 millón el libre acceso directo al MULC para el pago anticipado de importaciones.

You May Also Like