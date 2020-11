Sin bancos este viernes: ¿qué operaciones se podrán hacer y cuáles no?

Por último, en los fondos comunes de inversión no habrá actividad, por lo que no se tomarán órdenes de suscripciones ni rescates.

De igual modo, en el Mercado Argentino de Valores, se podrán concertar operaciones pero no habrá liquidaciones y en Rofex no habrá negociación de los productos de futuros de monedas.

Asimismo, no habrá concertación de operaciones, por lo que en el caso de BYMA, la Bolsa y Mercado de Valores, se podrán realizar operaciones que no liquiden el día 6/11, ni que requieran integración de garantías.

