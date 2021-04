Sociedad de Terapia intensiva: “Estamos en caída libre hacia una catástrofe sanitaria”

“En este momento no hay duda de que el sistema sanitario llegó a su límite; las mismas autoridades de la provincia de Buenos Aires lo han planteado de esta forma, no hay lugar para la discusión”, afirmó.

“Estamos en caída libre hacia el abismo de la catástrofe sanitaria más importante de nuestro país”, advirtió en diálogo con el canal de TV América y agregó que “se está construyendo un relato de que la situación no es tan grave como dijo Santilli (Diego, vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires): ‘aumentaron los contagios, se encendió una luz amarilla’, no se encendió una luz amarilla, es un rojo”.

You May Also Like