Soda Stereo da inicio a la gira “Gracias totales”

Fin de ensayos. Comienza una gira cargada de emociones encontradas. Por un lado la gran felicidad de poder compartir con nuestro público las canciones que tanto amamos, por otro, la inherente tristeza que provoca saber que será el fin y que por sobre todo Gus no estará físicamente con nosotros. Esta última vuelta, está gran celebración es para y por el. #graciastotales #sodastereo