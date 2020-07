Sofía Macaggi compartió su lucha contra la anorexia

View this post on Instagram

Desde que leí el posteo de @orianasabatini no puedo dejar de pensar en el tema y en las presiones que como sociedad tenemos. Crecemos escuchando que cuanto más flacas mas exitosas vamos a ser. Hoy son las redes sociales pero antes eran las revistas y los desfiles mostrando modelos de 1,80 y 45 kg. Al dejarle un mensaje a Oriana recibí una cantidad de críticas enormes sobre mi aspecto físico que hoy por suerte no me afectaron, pero años atrás la situación hubiera sido diferente. En mi caso fueron muchos años de convivir con anorexia. Una enfermedad silenciosa que me trajo consecuencias enormes. Se me fue el periodo por 3 años porque mi nivel de grasa corporal era tan bajo que mis órganos no llegaban a hacer sus funciones básicas. Pasé por dos operaciones de ovarios, entre otras cosas. A esto se le suma la angustia con la que todos los días te levantas. Empezas a aislarte para poder cumplir con tu “dieta”. Gracias a dios tuve una familia que se dió cuenta y que me acompañó en un tratamiento muy largo. Para quienes están del otro lado y están sufriendo algo así, quiero que sepan que se puede salir, se pueden curar y les aseguro que van a encontrar la felicidad. Y si sos del que critica, pensa dos veces antes de decir algo que tal vez puede lastimar al otro. ♥️