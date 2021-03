Sol Pérez apuntó filosa contra sus ex compañeros de MasterChef

“Si uno va y labura con buena onda, tenés cero posibilidades de enfrentarte con alguien. Empezás a no hablarle a esa gente, no es parte de la existencia y ya está”, lanzó, filosa sin querer dar nombres. “Hay gente que se hace muy la buenita y nada que ver”, terminó diciendo Sol, quien tuvo roces al aire con Dani La Chepi, que la señaló como “la más competitiva”, y con varias compañeras como Flavia Palmiero, Georgina Barbarossa o Candela Vetrano, que no le trajeron un queso crema que se había olvidado del supermercado. (Ciudad Magazine)

