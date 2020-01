Sol Pérez y Mónica Farro casi terminan a las piñas por un vestido

Nunca se quisieron demasiado, y solían mirarse de costado. Sin embargo, Sol Pérez y Mónica Farro habían encontrado una convivencia pacífica dentro del elenco de Veinte Millones, la comedia que encabeza Carmen Barbieri en Mar del Plata.

Pero en las últimas horas todo estalló por los aires y casi terminan a las piñas… ¡por un vestido! Claro que ya venían acumulando bronca por problemas de cartel y por ver quién saludaba después de la capocómica en la obra.

“Yo no me voy a pelear con nadie, ella me quiso pegar. Desde noviembre sabía que esto iba a pasar. Fue una situación horrible para todos. La tuvieron que separar para que no me pegue, tengo mucho miedo“, relató la ex Chica del Clima.

En Intrusos relataron que, además de la mala onda que ambas arrastran desde hace un tiempo, el nuevo conflicto se desencadenó luego de que Sol le prestara un vestido con brillos a su compañera para el saludo final de la obra.

Tras la función, Farro devolvió la prenda expresando que le habría quedado “grande”. Pérez sintió que esto era una chicana, ya que ella tiene una contextura más chica que la de la uruguaya, Días después, decidió bloquearla en Instagram. Al darse cuenta de esto, Mónica decidió resolver el conflicto encarando a Sol, y casi todo termina a las piñas.

En las próximas horas habrá una reunión de producción en la que se determinarán los pasos a seguir. (Exitoína)

Comentarios

comentarios