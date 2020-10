Solá: “Argentina seguirá defendiendo la vigencia de los derechos humanos en el mundo”

“Nosotros no objetamos estos acuerdos, pero si nos opusimos a la propuesta de Brasil de acelerarlos. La prensa dijo que rompimos el Mercosur y esto no es así”, explicó.

No obstante, advirtió sobre el hecho de que “en plena pandemia hay bloqueos comerciales y físicos, incluso a personas que no son juzgadas por sus jueces naturales sino que se los juzga desde afuera, en otros países”.

