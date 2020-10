Solá: “Decidimos que Argentina no debe abstenerse en materia de derechos humanos”

“El Presidente decide cuándo habla con alguien y me lo hace saber antes, y esto no ha ocurrido”, completó.

Al ser consultado respecto de si habrá una comunicación entre los presidentes Alberto Fernández y Nicolás Maduro , afirmó: “Puede darse en cualquier momento, pero por ahora no me han pedido la conexión”.

Ante las críticas a la postura argentina de parte de algunos integrantes del Frente de Todos, el titular del Palacio San Martín indicó que “cuando uno gobierna no tiene que pensar en los grupos a los que no les cuesta radicalizarse, porque tiene que tomar decisiones todos los días”.

Agregó que el Gobierno nacional decidió que “Argentina no debe abstenerse en temas de derechos humanos, no debe tener miedo, tiene que saber dónde se para”.

Explicó que el respaldo en Naciones Unidas al informe Bachelet sobre la situación de derechos humanos en Venezuela fue “luego de un año casi de no votar ninguna resolución que no denunciara la situación de los bloqueos físico y económico que perjudican al pueblo venezolano”.

