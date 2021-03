Solá, sobre la salida del Grupo de Lima: “Fue formalizar algo que ya venía ocurriendo”

En tanto, Solá indicó este jueves que “el no avance no es sólo responsabilidad del Grupo de Contacto o de los que tienen interés en que el pueblo venezolano tenga una situación democrática más sólida, son que también es responsabilidad del Gobierno de Venezuela”.

“El Grupo de Contacto -consideró Solá- se plantea debatir el no avance de ningún tipo en relación a Venezuela, cosa que no ocurría con el Grupo de Lima”.

