Soledad Pastorutti y Abel Pintos defendieron a Paulo Londra en medio de su batalla legal

Hasta que se dio el episodio que lo arruinó -y reveló- todo. “Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, escribió Londra en una carta pública donde contó su verdad.

Fueron meses en los que el cordobés grababa hasta seis temas diarios bajo determinadas exigencias: por ejemplo, le pedían que en sus canciones gritara siempre sus nombres, Ovy On The Drums y Kristo, y el del sello que los unía.

Además de sumarse a la campaña, la folklorista reveló que ella misma atravesó una situación similar con su productora. Este domingo escribió en su cuenta de Twitter: “#FreePaulo. ¿Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con él, viví algo parecido, menos grave quizás. Pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien”.

En medio del conflicto legal que mantiene Paulo Londra con el productor musical colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el portorriqueño Kristo (Cristian Salazar), que impide que, por una cuestión de derechos, el cordobés vuelva a los escenarios, varios cantantes se sumaron al pedido para que el trapero pueda volver a tocar su música.

You May Also Like