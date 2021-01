Soledad Silveyra dio detalles de su ACV y agradeció las demostraciones de cariño

La actriz habló de su estado de salud y contó lo que le dijeron los médicos.

Este sábado se conoció la noticia de que Soledad Silveyra había sufrido un ACV y por ese motivo tuvo que ser trasladada de urgencia al Sanatorio Otamendi.

Unas horas más tarde, la actriz rompió el silencio en sus redes sociales y dio detalles de lo que sucedió. “Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron al Sanatorio Otamendi y luego a La Sagrada Familia donde me estaba esperando el Doctor Lylyk y equipo“, comenzó.

“Deciden hacerme lo mismos estudios y un cateterismo en el cual no intervinieron, aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stent“, agregó.

Por último, Solita le agradeció a los médicos y expresó: “Y gracias a todos por la demostración de afecto tan grande❤️❤️”.

