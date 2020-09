“Somos esenciales, tenemos que poner el cuerpo”, dijo José Núñez, diputado que se contagió de coronavirus

Luego, detalló cómo fueron sus últimos días desde el viaje a Buenos Aires hasta su regreso: “Cuando decidimos viajar con mi médico, tomé todos los recaudos y, al volver, automáticamente me aislé. Después de cuatro días me hice el hisopado. El lunes supe el positivo, que comuniqué al jefe del bloque (Cristian Ritondo) y a todos oficialmente“.

You May Also Like