Sophie Turner y Joe Jonas fueron padres

Fotografiada en los últimos meses paseando por la ciudad y hasta formando parte de una de las marchas en apoyo al movimiento Black Lives Matter, Turner contó en varios reportajes que ella estaba pasando el tiempo de aislamiento social de la mejor manera, encantada, por su tendencia a la introversión, de estar en cuarentena con su marido. A él, según contó bromeando durante una entrevista en el programa nocturno de humor de Conan O’Brien, no le pasaba lo mismo. “Joe es un tipo muy sociable, y usualmente me cuesta que se quede en casa para pasar tiempo solo conmigo. Así que para él todo esto es como estar en prisión, pero para mí es fantástico“, explicaba entre risas la nueva mamá que por estos días protagoniza la serie Survive, estrenada en abril por Quibi, la plataforma de streaming de contenido corto pensado para ser visto en el teléfono lanzada este año en los Estados Unidos. (Nación)

