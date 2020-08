Sospechado de corrupción, Juan Carlos de España se fue a República Dominicana, según medios

La ministra de Igualdad española y figura destacada del partido de izquierda Unidas Podemos (UP), Irene Montero, negó hoy que el Gobierno de coalición del que forma parte haya participado de negociaciones para facilitar la decisión de la Casa Real, al tiempo que reprochó a sus socios socialistas haber tomado la decisión y no haberle informado.

