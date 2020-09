Stefi Roitman habló de su vida con Ricky Montaner en Miami

A post shared by FansEnFwtv (@fansenfwtv) on Sep 24, 2020 at 3:13pm PDT

Luego dio más detalles de su historia de amor con el hijo de Ricardo Montaner: “Nunca proyecté tanto para adelante con Ricky, era muy de vivir el día a día. Primero a distancia, después se dio esto de la cuarentena y era vivir el día a día. No sabía hasta cuándo iba a estar acá, cuándo iba a volver a Buenos Aires. En junio estuvo la posibilidad de volver a la Argentina con estos vuelos de repatriación, pero pensé que había mucha más gente que necesitaba volver a su trabajo, a su hogar, y, por otro lado, hablando con mi familia y mis amigos, me dijeron: ‘Stef, te extrañamos, pero si te quedas allá está bien también’. No iba a poder tener una relación a distancia y la vida nos juntó en cuarentena”.

“Cuando no estamos en familia, ni en pareja, tengo mis ratos para mí sola. Acá conocí gente increíble, amigos nuevos, productoras y marcas, lo que me permite tener mi independencia también. Estoy construyendo mi lugarcito acá, de a poquito“, comenzó diciendo Stefi, sobre su gran cambio de vida.

