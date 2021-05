Stephanie Salas furiosa con la 2da temporada de “Luis Miguel, la serie”

Con los años, las cosas se fueron acomodando, el artista admitió que era padre e intentó forjar un vínculo con la niña. No resultó fácil y los cortocircuitos entre padre e hija fueron inevitables. Pero la serie de Netflix que cuenta la vida del artista, plantea una realidad muy diferente en la que Stephanie no siempre queda bien parada y ella, no se lo bancó.

