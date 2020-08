Suárez no sería tenido en cuenta por Koeman en el Barcelona

Mientras espera por una resolución positiva a la situación de Lionel Messi , el entrenador neerlandés le habría comunicado a Luis Suárez que no será tenido en cuenta para la próxima temporada, según informan medios catalanes. El medio RAC1 contó que Koeman se comunicó con el uruguayo por teléfono y le anunció que no cuenta con él , por lo que negociarían una rescisión de contrato, que vence a mediados de 2021.

