Suárez se despidió del Barça llorando y con “palitos” a la dirigencia

Con lágrimas en los ojos y tras una presentación de la mano del presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu , en la que le agradeció por todo y hasta le ofreció tener un partido homenaje en el Camp Nou a futuro , Suárez reveló no estar listo para el momento que lo tomó por sorpresa en su carrera : “ No tengo nada preparado porque es todo muy de imprevisto . Estaré eternamente agradecido a Barcelona porque apostó por mí a pesar de cometer un tremendo error. La gente sabe el esfuerzo que hice siempre para poder jugar en el mejor equipo del mundo y tengo que estar orgulloso de todo lo que hice y por llevarme amigos. Me quedo con todo lo lindo: levantar títulos, hacer goles, jugar al lado de grandes jugadores y al lado del mejor de la historia “.

