Susana Giménez aseguró que este año no hará televisión debido a la pandemia

Luego, sin querer ahondar sobre el nuevo formato que hará, se mostró feliz por lo de la vacuna de Oxford contra el COVID-19: “Todavía no he hablado con el canal sobre eso, en este momento todos festejando lo de la VACUNA, no hay otro tema“.

Susana aclaró que este año no hará televisión y que recién lo hará en el 2021: “Todavía no sé nada qué pasará, estamos esperando que pase este año espantoso. Es un año muy duro y más para hacer televisión“.

