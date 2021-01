Tagliapietra, querellante del ARA San Juan, cree que en 2021 “puede empezar a saberse la verdad”

“Sabemos que es un proceso lento, que va a llevar tiempo, pero por lo menos comenzamos a avanzar. Creemos que la jueza demoró la causa, no ordenó peritajes, no tomó muchas de las medidas que le pedimos y no avanzó con las indagatorias. Por eso impulsamos su juicio político”, señaló Tagliapietra.

“Todo está muy demorado y lo cierto es que no se ordenaron nuevas medidas. La jueza se fue de vacaciones y esperemos que en febrero, después de la feria, puedan darse novedades. Necesitamos que se avance. No queremos que esto termine siendo como otra causa AMIA”, indicó el letrado.

Sin embargo, la orden de la Cámara no tiene plazos, y la jueza aún no tomó medidas para determinar las responsabilidades que pudieron tener Macri y Aguad en el hecho.

