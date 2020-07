Tarjeta Alimentar: cómo se pagará este mes de julio

Esta situación se debe a que el aislamiento social preventivo y obligatorio complicó la implementación del programa. Primero, porque no se pudieron entregar 400 mil tarjetas del total de 1.500.000 emitidas, lo que obligó a que se creara una forma alternativa de hacer llegar el desembolso directamente a la cuenta bancaria donde las familias que no cuentan con el plástico perciben habitualmente la AUH.

Para aquellos beneficiarios que no cuentan con la tarjeta y cobran la asignación en sus cuentas bancarias, todavía no hay fecha para el pago. “Para quienes se les acredite a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en el transcurso de la próxima semana se va a informar el calendario de pago”, agregaron desde la cartera que conduce Daniel Arroyo.

