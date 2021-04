Temor en comerciantes locales ante la posibilidad de mayores restricciones por aumento de casos de covid-19

“Incluso, el año pasado los ATP del gobierno no alcanzaron para evitar el cierre total de algunos comercios. Volver atrás puede ser muy triste porque no se podría soportar”, comentó Amore por DE LA BAHÍA .

En ese sentido, consideró que “económicamente, los negocios no resistirían una restricción” porque “ya se sabe que este año no habrá ayuda” oficial.

El comerciante Luis Amore expresó que “hay cierto miedo” ante la posibilidad de que se restrinjan las actividades del sector ante el aumento de casos de covid-19 y señaló que no está seguro de que no habrá interrupciones en el rubro.

You May Also Like