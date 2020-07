Temor en La Plata: un hombre roba la ropa interior de las mujeres y las devuelve con mensajes intimidatorios

En diálogo con el canal de noticias, la mujer dijo: “Me siento ultrajada. Me puso que me observaba y que lo ‘volvía loco’ mi cuerpo y es perturbador”.

Y agregó: “Un día mi esposo sale a tapar el lavarropas y encuentra ropa interior mía, la entra y me doy cuenta que tiene escritas obscenidades que no voy a repetir”.

Además de ir a la policía, Carolina dialogó con C5N y reveló cómo comenzó a ser acosada por el hombre. “Nos mudamos hace 6 meses acá, y desde hace 4, empecé a notar que me faltaban prendas de la soga. No le di mucha pelota, al principio pensé que se había volado o que alguna criatura se las había llevado”, contó.

