Teresa García sobre el desalojo en Guernica: “No fue una decisión del Ejecutivo sino de la Justicia”

“Quedaba un remanente de personas que no accedieron. Hasta último momento el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, esperó para firmar un acuerdo, pero no se presentaron y la Justicia dispuso el desalojo”, aseveró.

No obstante, admitió que “siempre es triste la imagen de un desalojo, pero no tuvimos ningún hecho de violencia incontenida que significara lastimar a las personas”.

