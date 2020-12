Terrible audio de Matías Morla a Gianinna Maradona

Morla finaliza el contacto con una advertencia que puede leerse de varias maneras y el panel de Intrusos mencionó rencor y venganza en sus intenciones: “ Por otro lado, nunca me voy poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, de tu papá “.

Luego continúa: “ Por ahora no me puedo juntar con nadie hasta que la justicia no determine quiénes son tus hermano y quiénes son los heredederos. Así que plantealo en Tribunales y con todo gusto iré “.

You May Also Like