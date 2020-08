Terrible cruce entre Moria Casán y Jorge Rial

A post shared by Moria Casán (@moria_laone) on Aug 5, 2020 at 10:45am PDT

View this post on Instagram

Moria Casán tomó el tuit y respondió con todo: “Es la cola para recibir comisión de sobres que me corresponden que recibió un animador vespertino decadente y mercenario que está en la tele gracias a mí y que nunca me hizo un regalo. Así que gustosa espero este 16 de Agosto recibir regalito de cumple. Kisses”.

You May Also Like