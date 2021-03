Tévez, en kinesiología: está en duda para el domingo

En caso de que Tévez no juegue frente a Talleres, su reemplazante saldría de cuatro alternativas: Ramón Ábila, Mauro Zárate, Franco Soldano y Luis Vázquez . También dependerá mucho de lo que suceda en la práctica de mañana y si el director técnico mantiene o no la línea de tres (o cinco) defensores.

