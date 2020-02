Tévez pidió un homenaje para Maradona: “Hay que dejar de ser egoístas”

Carlos Tévez, capitán de Boca, se sumó a la polémica por el recibimiento a Diego Maradona en La Bombonera en la última fecha, en la que Gimnasia visitará al Xeneize, y fue contundente en su apoyo al Diez: “Yo creo que hay que dejar de lado un montón de cosas, sacarse el sombrero y dejar de ser egoístas, ¿no?”.

En diálogo con Súper Mitre Deportivo, Carlitos aseguró que “no hubo ninguno igual” a Pelusa y agregó: “Obvio que lo voy a saludar. Lo voy a abrazar, a dar un beso, a darle mi camiseta y todo lo que quiera. Le doy la cinta también. Lo mismo si estuviera Román ahí: nosotros tenemos que estar más allá de lo político”.

En un principio, Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, había puesto en duda que el club le hiciera un homenaje al DT de Gimnasia, tal como vienen haciendo en cada estadio que visita. Luego, ante el clamor de los hinchas, hubo marcha atrás y se pensó en una plaqueta de parte del Consejo de Fútbol, integrado por Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez. Pero Maradona, caliente por el destrato, salió con los tapones de punta: “No me interesa que me den una plaqueta ni que me reciban, total la calle dice otra cosa”.

