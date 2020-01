Thelma Fardin, tentada por Marcelo Tinelli

En pleno proceso de armado de parejas para la nueva edición del “Bailando”, el nombre de Thelma Fardin suena con fuerza para sumarse al programa de Marcelo Tinelli.

La actriz que denunció a Juan Darthés recibió la propuesta por parte del equipo de trabajo de Marcelo Tinelli.

“Mi representante está con el tema, aunque todavía no me senté a pensarlo. Me encanta bailar. No soy sólo una actriz y punto: hay otras cosas que se ponen en juego”, contó en charla con revista Gente.

“La responsabilidad que siento por el rol social que ocupo es con todo. Además, hace años que no veo el programa. Se que después de mi denuncia a Juan Darthés, Mery del Cerro hizo su denuncia pública en el Bailando y que Griselda Siciliani participó”, enfatizó sobre lo que pasó en el ciclo de Marcelo durante la última edición.

Cuando Thelma formó parte de “Patito Feo”, la ficción era producida por Ideas del Sur, que por aquel entonces pertenecía a Marcelo Tinelli.

La ex pareja de Tinelli, Paula Robles, fue una de las protagonistas de la historia que encabezaban Juan Darthés y Griselda Siciliani.

Hubo una tapa de la revista Paparazzi que vinculó a Robles con Darthés algo que no prosperó y que podría haber sido un armado de prensa para potenciar la trama.

Paula estaba recién separada de Tinelli y Juan estaba casado con su actual esposa, María del Carmen Leone.

Fuente: Primicias ya

