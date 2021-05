Tiene 16 y un amigo de 20 la obligó a firmar un contrato de “sumisión sexual”

En su declaración a los agentes, comentó que no podía entregarles el “contrato de sumisión sexual” que había firmado ni las fotografías que había enviado al denunciado porque sus amigas lo habían borrado de su teléfono celular para que no recordara lo que había sufrido.

Además, la chica, cuya identidad no trascendió, aseguró que desde entonces, el joven comenzó a abusar de ella sin su consentimiento. En ese sentido, la joven aseguró que si bien no quería mantener relaciones sexuales, finalmente accedía a sus pretensiones porque le decía que en caso de negarse podría difundir las fotografías íntimas que tenía de ella.

