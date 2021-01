Tini Stoessel habló sobre su separación de Sebastián Yatra

A ocho meses de la separación definitiva, la cantante brindó una entrevista en la que abrió su corazón sobre su gran historia de amor.

Tini Stoessel aseguró que no volvió a tener contacto con Sebastián Yatra luego de decidir separarse en mayo de 2020, luego de quedar distanciados por la pandemia.

Lo hizo en una entrevista para la revista mexicana Reforma con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Tini Tini Tini. “No volvimos a hablar ni a tener contacto; espero que esté bien y siendo muy feliz. No tuvimos la oportunidad de hablar en persona, pero los recuerdos lindos seguirán estando. Formó parte de mi vida y de un montón de cosas muy hermosas“, comentó sin ningún ánimo de peleas ni revelando cuál fue el motivo de la ruptura.

Además, reflexionó sobre su etapa de vida, tras pasar varios meses en su casa de Buenos Aires junto a su familia. “Estoy equivocándome, descubriendo, arriesgándome, teniendo miedos, siendo segura e insegura al mismo tiempo” declaró la intérprete. “Estoy entendiendo de qué va la vida, cómo, cuál es el camino, equivocándome, descubriendo, arriesgándome, teniendo miedos, siendo segura e insegura al mismo tiempo… Todavía me falta crecer y aprender un montón de cosas, pero mi nuevo álbum es amor, crecimiento y fuerza…”, analizó.

“Me podían pasar cosas tristes y no tenía tiempo de procesarlo, pero ahora que no se pudo viajar, que no hubo shows ni nada, me encontré conmigo misma enfrentando un montón de cosas“, finalizó.

Luego de la separación al cantante se lo vinculó con Danna Paola, pero ninguno de los dos confirmó el affaire.

Comentarios

comentarios