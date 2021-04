Tinnitus, la afección que padece Luis Miguel

Si bien es cierto que esta afección no tiene cura, existen algunos tratamientos que pueden ayudar a reducir los zumbidos. Se trata de terapias sonoras de relajación y terapias de reentrenamiento auditivo que dan buenos resultados. En la mayoría de los casos a lo que se apunta no es a eliminar el sonido sino a dar herramientas al paciente para que aprenda a convivir con el zumbido y pueda soportarlo. (Revista Prono)

