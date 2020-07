Tití Fernández le cantó el cumpleaños a su hija Soledad

“Feliz cumpleaños hiji. Sabés que mami va a estar con vos, hasta que me muera”, dice Nora mientras Tití insiste en que no llore y que, en cambio, la recuerde con una sonrisa. Después de cantarle el feliz cumpleaños, ambos soplaron las velas y brindaron en honor a su hija.

