Todesca Bocco ratificó que en 2021 la premisa será la recuperación real de los salarios

Además, consultada sobre la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario, dijo que “hay que fortalecer los impuestos en aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva y en los sectores que no están debidamente gravados” , y resaltó: “las inversiones llegan cuando hay demanda, no cuando se bajan los impuestos”.

En esa línea, en diálogo con Futurock contextualizó: “ el salario real de los trabajadores privados registrados perdió solo 0,2% respecto de la inflación, mientras que en septiembre de 2019 había perdido 3,4% y en el mismo mes de 2018 casi 7 puntos, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que el de este año es un buen resultado, en una coyuntura muy particular en donde además convive todo un conjunto de medidas que no son las naturales de la economía, como el congelamiento de tarifas por ejemplo”.

Todesca Bocco argumentó que para que sea viable una recuperación de la actividad económica es necesario que primero exista una mejoría en el salario real, premisa “sumamente necesaria para crecer, porque si los salarios no se recuperan, la demanda no se recupera; y la demanda, es decir, el consumo, representa el 70% del PBI”.

You May Also Like