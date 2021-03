Todo lo que tenés que saber de la final entre River y Racing

La “Academia” arrancó la Copa Liga Profesional 2021 con Juan Antonio Pizzi como nuevo entrenador y aún no ha logrado encontrar el funcionamiento que pretende. De hecho, todavía no ganó en lo que va del certamen: perdió 2-0 ante Banfield, igualó 2-2 ante Aldosivi y, el pasado fin de semana, empató 0-0 con Estudiantes.

