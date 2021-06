Todo sobre la eliminación de Alex Caniggia y su palabra

Escándalo total. Eso generó en Masterchef Celebrity la polémica salida de Alex Caniggia, uno de los personajes más fuertes del reality y quien era considerado uno de los posibles candidatos a la final. Fueron sus mismos compañeros de competencia en el programa de cocina de Telefe quienes consideraban al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia como el posible ganador la segunda temporada del ciclo y así lo fueron manifestando en cuanta entrevista daban. Pero algo pasó y Alex quedó afuera del tanque de las noches de Telefe. En todas estas semanas, se habló de una “descalificación”, que fue el término que usó el embajador Marcelo Polino para referirse a la misteriosa salida de Caniggia. Pero, qué hubo en realidad detrás de la historia que hasta el momento nadie contó?

Pronto accedió a información de primera mano por parte de Telefe y la versión oficial del canal es que el día de la grabación en la que un participante iba a quedar eliminado, Alex Caniggia nunca se presentó. El mediático no tuvo un enfrentamiento ni una pelea con nadie: simplemente no fue a grabar. Ese día -hace tres semanas-, ya estaban todos los participantes en el estudio, el jurado maquillado y listo para salir a grabar y Santiago Del Moro incluso había ingresado al plateau. Pero de Alex nadie tenía noticias. Los productores, desesperados, no paraban de llamarlo por teléfono pero Caniggia jamás contestó las llamadas. Ni los audios. Ni los mensajes de Whatsapp. Simplemente no se presentó y por eso tuvieron que comenzar a grabar sin él.

Desde la producción de Masterchef Celebrity tenían la esperanza de que el participante estuviera en camino al canal, retrasado por el tránsito, y que en algún momento de la jornada diera el presente. Pero eso jamás sucedió. Motivo por el cual tuvieron que tomar la drástica decisión de dejarlo fuera de competencia e inventar el término elegante de la “descalificación”. El representante de Alex, Fabián Esperón, dio su versión de los hechos pero jamás explicó el verdadero motivo de por qué su representado había decidido no cumplir con sus compromisos laborales.

Aunque no se pronunció públicamente, el verdadero motivo por el que Alex decidió dar un paso al costado es que estaba cansado de ir a grabar. En instancias finales del reality, se le sumó el cansancio de los meses de grabación que llevaba encima y el largo trayecto que separa su casa de Hudson con los estudios de Telefe, en Martínez. “No hubo un pelea con nadie y no se quedó enojado. Simplemente ese día no tuvo ganas de manejar dos horas de ida y dos horas de vuelta hasta el canal y decidió no ir más”, contó a Pronto una fuente cercana al mediático. El tema es que jamás se comunicó con la producción de Masterchef Celebrity ni dio señales de vida al canal, con el cual tiene contrato de exclusividad hasta junio incluido.

Si bien el hermano de Charlotte Caniggia se llamó al silencio y no habló públicamente sobre su polemiquísima salida del programa más exitoso de la televisión argentina, anoche hizo una transmisión en vivo desde Twitch donde vio en vivo desde su casa su eliminación y fue haciendo en tiempo real comentarios durísimos en contra del programa y sus ex compañeros. “¿Qué dicen, gente? ¿Quién se va, perri? ¡Qué momento, people! Llegó el momento duro, gente. El momento ATR”, anuncia Alex mirando a cámara mientras de fondo se ve y se escucha la emisión del momento de la eliminación.

“Pasa adelante la molleja japonesa”, expresa Alex en alusión a María O´Donnell y cuando la periodista comenta: “Si se va alguien esta noche, esa soy yo”, Alex retruca: “Y, cocinaron para el culo, perri. El que peor cocina que se vaya, ¡olvidate! Se tienen que ir todos, incluidos Sol, La Gunda y Gastón. Que se vayan todos, ya fue”.

“No está el rey un día, renuncia el rey y miren lo que pasa, miren lo que hacen”, se vanagloria respecto a su ausencia en la gala de eliminación. “Miren lo que hacen los barats, no da”, añade. Cuando Donato De Santis dice que todos los platos fueron malos y con poca innovación, Alex afirma: “Poca magia. ¿Ven que no tienen magia? Como El Xela que es pura magia en la cocina. Fueron todos mal level”. En el momento en que el jurado anuncia que el eliminado es Alexander Caniggia por no haber ido a grabar, el hijo de Mariana Nannis explota: “¿Ehhh? Yo renuncié y ya me fui, así que… Si yo renuncié, ¿cómo me van a hacer abandonar? Tomátelas, cara de verga, ¡si yo renuncié! Tenés que eliminar a un barat ahí, si yo ya renuncié. Mirá donde estoy, en mi casa tranquilo mirándolos por Youtube. Son truchísimos, a uno de éstos tendrían que haber eliminado, si yo renuncié, ¿cómo me van a eliminar? ¡Están locos!”.

Cuando Germán Martitegui toma la palabra y dice: “Para clarar nuestra posición, Alex no se presentó sin justificativo…”, Caniggia interrumpe y comenta: “No, no es que no me presenté, renuncié, que quede claro, ¿eh? Me hinché las pelotas de cocinar, me hinché la pij… y renuncié. Si soy el rey, el número uno y como yo no hay ninguno. Por eso renuncié y hoy tendrían que haber eliminado a uno. Qué cagones son, eh. Cómo se cagaron”. Y cierra: Que quede claro que renuncié. Al más piju no lo elimina nadie, gente. Yo renuncié y por eso no estoy”.

Fuente: Revista Pronto

