Todo solucionado: Russo despejó las dudas en torno a los testeos

Por otro lado, Tapia admitió que se ilusionan con la idea de retomar la competencia el 25 de septiembre, pero afirmó: “Eso es un deseo de los dirigentes. Hay que ser cautos, conseguimos la autorización para entrenar de esta forma, ni siquiera se habla de una fecha para entrenamientos de grupo . Hoy las noticias sanitarias no son las mejores, se está haciendo un trabajo muy bueno del gobierno nacional, los números están a la vista, si bien una muerte es para lamentar se ha dado prioridad a la vida y se va a seguir en la misma sintonía. Si podemos volver dentro de 15, 20 días, un mes, dos meses, no lo sé, depende de cómo evolucione el virus”.

“ De todos los testeos, los costos van a ir por cuenta de AFA , y no es poco dinero, es muchísimo. Desde la primera a la última categoría del ascenso. No es un tema menor, se había hecho un cálculo por arriba que hablaba de dos millones de dólares de acá a fin de año, y los números son mayores a eso porque estamos hablando de 60 personas por equipo, no sólo los jugadores sino de todos los que están relacionados a la práctica del fútbol. Todo va a ir por cuenta de AFA y esto habla de la muy buena gestión de Tapia. Muestra su solidez desde lo administrativo y lo económico”, aseguró.

